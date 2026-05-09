Talleres y Belgrano protagonizan un clásico histórico en el Kempes por el Torneo Apertura

La T y el Pirata se enfrentarán este sábado en un duelo inolvidable por los octavos de final del campeonato. Será el primer cruce eliminatorio entre ambos en Primera División.

Hoy 07:18

Talleres de Córdoba y Belgrano de Córdoba animarán este sábado desde las 16.30 horas un clásico histórico en el Estadio Mario Alberto Kempes, por los octavos de final del Torneo Apertura. Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en una instancia de eliminación directa en la máxima categoría del fútbol argentino.

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El ganador del clásico cordobés avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe.

Talleres de Córdoba llega tras igualar 1-1 frente a Unión de Santa Fe en Santa Fe, resultado que le permitió finalizar cuarto en su zona y asegurarse la localía para este compromiso. Una de las grandes figuras del equipo fue Guido Herrera, clave para sostener al conjunto albiazul en los momentos decisivos.

El encuentro se disputará únicamente con público de Talleres, pese al pedido realizado por Luis Fabián Artime para que los hinchas del Pirata pudieran asistir al clásico en el Kempes.

En la previa, Augusto Schott participó junto a Lisandro López de la conferencia organizada por la Liga Profesional y dejó una reflexión sobre la magnitud del partido. “Este partido va a quedar en el recuerdo y será muy importante en la carrera de todos, sea el resultado que sea. Estoy contento por el fútbol de Córdoba que se dé. Habla de que los clubes están haciendo las cosas bien”, expresó el lateral de la T.

Además, el entrenador Carlos Tevez recibió buenas noticias en las últimas horas, ya que Matías Catalán, Franco Cristaldo, Diego Valoyes y Santiago Fernández evolucionaron favorablemente de sus molestias y estarán disponibles.

Por el lado de Belgrano de Córdoba, el equipo llega entonado luego de golear 4-0 a Sarmiento en Alberdi y cerrar la fase regular en el quinto puesto con 26 puntos. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski decidió preservar a varios titulares en ese compromiso pensando justamente en este clásico.

“Para mí, siempre el encuentro que viene es una final del mundo. Va a ser muy difícil, es un clásico y estamos felices de jugar este tipo de partidos, son los que todos quieren jugar”, aseguró el Ruso en conferencia de prensa.

A su vez, Lisandro López remarcó la tranquilidad con la que el plantel vive la previa del encuentro. “Lo estamos tomando con mucha tranquilidad. Sabemos lo importante que es el partido y todo lo que nos jugamos”, afirmó.

El antecedente más reciente entre ambos en un mano a mano fue en los 32avos de final de la Copa Argentina 2013, con victoria de Talleres por 1-0. Sin embargo, uno de los cruces más recordados entre ambos fue la final por el ascenso de 1998, cuando la T se impuso por penales y consiguió subir a Primera División.

La probable formación de Talleres

Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Mateo Cáceres; Valentín Depietri o Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick Lima Morais; Ronaldo Martínez.

DT: Carlos Tevez.

La probable formación de Belgrano

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli o Ramiro Hernandes; Lucas Passerini.

DT: Ricardo Zielinski.

Datos del partido