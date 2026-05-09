Independiente Rivadavia choca ante Unión de Santa Fe en busca de los cuartos del Apertura

La Lepra mendocina atraviesa el mejor momento de su historia y llega entonada tras clasificar a octavos de la Copa Libertadores. El Tatengue, en cambio, se metió en playoffs gracias a otros resultados y quiere dar el golpe en Mendoza.

Hoy 07:14

Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe se enfrentarán este sábado desde las 21:30 horas en el Estadio Bautista Gargantini, por los octavos de final del Torneo Apertura. El ganador avanzará a cuartos, donde se medirá frente al vencedor del clásico entre Talleres de Córdoba y Belgrano de Córdoba.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Independiente Rivadavia atraviesa el mejor presente de toda su historia. El conjunto mendocino fue el gran dominador de la Zona B, terminó líder con 34 puntos y aseguró el primer puesto con una fecha de anticipación, lo que le permitirá definir como local hasta una eventual semifinal del campeonato.

Además, el equipo viene de otro golpe histórico en el plano internacional. El pasado miércoles igualó 1-1 ante Fluminense por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores y selló su clasificación a los octavos de final con dos jornadas de anticipación. La Lepra acumula un invicto de 11 partidos, con ocho victorias y apenas tres empates.

Por el lado de Unión de Santa Fe, el cierre de la fase regular estuvo cargado de suspenso. El Tatengue no pudo ganar en sus últimos cuatro partidos, aunque finalmente logró meterse en playoffs gracias a otros resultados.

El equipo santafesino igualó 1-1 con Talleres de Córdoba en la última jornada y quedó pendiente de lo que ocurriera con Defensa y Justicia e Instituto Atlético Central Córdoba. Finalmente, la derrota del Halcón frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y la peor diferencia de gol de Instituto terminaron favoreciendo al conjunto rojiblanco.

Ahora, el equipo de Santa Fe intentará sorprender a uno de los mejores equipos del campeonato y seguir avanzando en el certamen.

Qué se juega cada uno

El ganador de esta serie avanzará a los cuartos de final del Torneo Apertura. En caso de clasificar, Independiente Rivadavia volverá a jugar como local, mientras que Unión debería disputar la próxima instancia en Córdoba, sin importar quién gane el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano.