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Vladimir Putin defendió la ofensiva en Ucrania durante el desfile en Moscú por el “Día de la Victoria”

El presidente ruso aseguró que la campaña militar en Ucrania responde a la defensa de los intereses nacionales. El acto por la victoria soviética sobre la Alemania nazi se realizó con menor despliegue militar y escasa presencia de líderes extranjeros.

Hoy 09:41
Putin

El presidente ruso, Vladimir Putin, volvió a respaldar la ofensiva militar en Ucrania durante el acto por el Día de la Victoria realizado en la Plaza Roja de Moscú. En su discurso, sostuvo que la operación representa una defensa de los intereses nacionales y aseguró que Rusia enfrenta a una fuerza “apoyada por todo el bloque de la OTAN”.

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“Nuestros héroes siguen avanzando”, expresó Putin ante las tropas y veteranos presentes en la ceremonia, en referencia a los soldados que participan en la guerra en Ucrania. Además, señaló que las fuerzas rusas continúan “la tradición de quienes lucharon en la Gran Guerra Patria”.

El mandatario también remarcó la importancia simbólica de la fecha para el pueblo ruso. “La lealtad a la patria es la verdad suprema”, afirmó, y agregó que el objetivo común es “defender los intereses y el futuro” del país.

La celebración por el 81° aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi tuvo un formato más reducido que en años anteriores. El desfile contó con menos exhibición de armamento pesado, en medio de las medidas de seguridad reforzadas por el conflicto con Ucrania.

Al acto asistieron solo cinco líderes extranjeros, entre ellos representantes de Bielorrusia, Kazajistán y Uzbekistán, mientras que no hubo presencia de mandatarios occidentales.

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