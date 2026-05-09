José María Listorti aclaró sus dichos sobre Marcelo Tinelli tras reavivar la interna de Videomatch

El humorista aclaró sus dichos sobre la exclusividad y contó cómo fue la charla privada con el conductor tras la polémica.

Hoy 10:06

En las últimas horas, José María Listorti y Marcelo Tinelli quedaron en el centro de la escena mediática por su cruce luego de sus declaraciones sobre su paso por Videomatch.

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El humorista recordó las estrictas reglas de exclusividad que regían en el programa y el revuelo no tardó en explotar. Sin embargo, este viernes, Listorti salió a aclarar la situación y bajó el tono a la polémica.

Todo comenzó cuando el comediante contó en Radio Pop que durante su paso por Videomatch el elenco tenía prohibido hacer publicidades, notas o trabajar en otros programas.

En diálogo con Puro Show, explicó luego: “Era una ideología que tenía él, que en un momento hizo esa y en un momento hizo la otra, nada más. Pero no fue una queja, no fue una cosa de ‘mirá lo que nos hicieron’”.

Listorti relató que la decisión de Tinelli de mantener la exclusividad buscaba proteger el producto principal.

“La gente lo tiene que ver en Videomatch, la única forma que lo ven es ahí, como que tiene la magia. Y la verdad que resultaba eso”, recordó en el programa de eltrece.

Más adelante, el conductor cambió la estrategia y permitió que los integrantes del programa se mostraran en otros medios: “Después en el Bailando esa técnica la cambió, todo al revés. Es ‘vayan a todos los programas, a todos los móviles, que se difunda’. Fue un cambio de paradigma de los medios”.