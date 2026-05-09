Profundo dolor en La Banda por la muerte de Antonella, la joven que luchaba contra un tumor cerebral

La ciudad de La Banda atraviesa horas de profundo dolor por el fallecimiento de Antonella Ángela, una joven que en los últimos meses había acudido a la solidaridad de los santiagueños para poder afrontar gastos vinculados a su tratamiento médico.

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Antonella padecía un tumor cerebral no operable, por lo que debía realizarse tratamientos de quimioterapia y radioterapia en Córdoba.

La triste noticia generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde familiares, amigos y vecinos la despidieron con mensajes cargados de emoción.

Una de sus tías, María Ángella, expresó su dolor con una sentida publicación: “Hoy te llevas una parte de mí, hoy me toca despedirte y pedirte que vueles muy alto”.

En febrero de este año, Antonella había difundido un pedido de ayuda económica al contar que atravesaba “uno de los momentos más difíciles” de su vida y que no podía trabajar debido a la enfermedad.

“No es fácil para mí pedir ayuda, pero hoy lo hago con humildad y esperanza”, había escrito en aquella oportunidad, en un mensaje que fue ampliamente compartido y que despertó numerosas muestras de acompañamiento.

Su partida causó conmoción entre quienes siguieron su lucha y se sumaron a las cadenas de solidaridad para acompañarla en el difícil proceso.