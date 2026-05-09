Violenta pelea en el Penal de Varones: apuñalaron a un guardiacárcel y a un interno

Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional luego de un sangriento enfrentamiento ocurrido dentro del Pabellón B. El presunto agresor utilizó un arma blanca de fabricación casera.

Hoy 10:02

El hecho ocurrió este viernes por la tarde en el Penal de Varones, donde un interno y un efectivo del Servicio Penitenciario terminaron heridos tras una pelea ocurrida dentro de uno de los pabellones. Ambos fueron derivados de urgencia al Hospital Regional alrededor de las 20 horas.

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Según informaron fuentes policiales, el episodio se produjo en el Pabellón B, cuando un interno de apellido Reynoso habría sacado una “punta” casera escondida en el sector de los baños y atacó a otro recluso, identificado como Díaz, causándole una lesión en la oreja izquierda.

El personal penitenciario ingresó para controlar la situación y evitar que el conflicto se agravara. Durante la intervención, un guardiacárcel de 31 años sufrió heridas en una de sus piernas. De acuerdo al parte médico, presentaba una lesión superficial y otra de mayor profundidad.

Los dos lesionados recibieron asistencia médica en el hospital, mientras que Reynoso fue señalado como el supuesto autor de las agresiones.



Intervino en el caso la Comisaría Comunitaria Nº 3 y personal de la Dirección de Seguridad Ciudadana Nº 16, bajo directivas de la fiscalía de turno, que ordenó las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación.