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El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 9 de mayo de 2026: anticipan un fin de semana con bajas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó jornadas con bajas temperaturas y cielo mayormente nublado para este sábado. El domingo comenzaría con mucho frío, aunque mejoraría el tiempo durante el día.

Hoy 01:49

El frío comenzará a sentirse con fuerza este fin de semana en Santiago del Estero, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

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Para este sábado 9 de mayo, el organismo anticipó una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 18, en una jornada que se presentará con cielo mayormente nublado durante gran parte del día.

Las condiciones marcarán un notable descenso térmico en comparación con jornadas anteriores, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

En tanto, el pronóstico extendido indica que el domingo continuará el ambiente frío. Para esa jornada se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 18, con cielo algo nublado durante la madrugada y despejado en el resto del día.

De esta manera, Santiago del Estero atravesará un fin de semana con temperaturas otoñales marcadas y mañanas muy frescas, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el descenso térmico.

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