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Madre corre tras su hija que se dirigía a la carretera

Las cámaras de seguridad registraron el conmovedor momento en que una madre sale apresuradamente de su hogar al notar que su hija pequeña camina sola hacia una vía muy transitada.

Hoy 10:49

Una madre protagonizó una dramática escena al salir corriendo detrás de su pequeña hija, de poco más de un año, tras darse cuenta de que la niña había salido sola de la casa y se dirigía hacia una carretera transitada.

Según se observa en las imágenes de una cámara de seguridad, la mujer se encontraba vistiéndose cuando notó un silencio inusual dentro de la vivienda y dejó de escuchar a la menor.

Al buscarla, descubrió que la puerta que daba a la calle estaba abierta y que la niña ya caminaba sola en dirección a una avenida por donde circulaban varios vehículos.

Sin pensarlo dos veces, la madre salió corriendo de inmediato, incluso mientras todavía se estaba colocando el brasier, impulsada únicamente por el temor de que su hija pudiera ser atropellada.

En el video se ve a la mujer correr desesperadamente por la calle mientras varios autos pasan por la vía, hasta que finalmente logra alcanzar y sujetar a la pequeña justo antes de que llegue a la carretera.

La rápida reacción de la madre evitó una tragedia y las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales por el fuerte instinto de protección que mostró ante el peligro.

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