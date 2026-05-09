En Capital y La Banda: detuvieron a dos hombres con pedidos de captura por causas de violencia de género

Los procedimientos fueron realizados por la División Búsqueda y Captura de Prófugos tras tareas investigativas y de vigilancia.

Hoy 11:03

Personal de la División Búsqueda y Captura de Prófugos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, concretó la detención de dos hombres que contaban con pedidos de captura vigentes en el marco de causas vinculadas a violencia de género.

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Uno de los operativos se llevó a cabo en inmediaciones de calle Sáenz Peña y Pasaje América, en la ciudad Capital. Allí, tras una discreta tarea de vigilancia, los efectivos lograron localizar y detener a un hombre de 33 años vinculado a una causa por “Lesiones Calificadas”, con intervención del Ministerio Público Fiscal Capital.

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El segundo procedimiento tuvo lugar en la intersección de calles Garay y San Luis, en el barrio San Martín de la ciudad de La Banda. En ese lugar fue detenido un sujeto de 34 años, sobre quien pesaba un pedido de detención por una causa de “Lesiones Calificadas y Amenazas Reiteradas”, también relacionada con hechos de violencia de género.

Ambos quedaron alojados a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, mientras continúan las actuaciones de rigor.