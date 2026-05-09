Irán confirmó que su seleccionado jugará el Mundial y exigió “garantías” a Estados Unidos

El secretario de Estado Marco Rubio reiteró que los futbolistas serán admitidos, aunque con la posibilidad de negar visados a miembros con lazos con el CGRI, calificado como organización terrorista por EEUU.

Hoy 11:57

La Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán confirmó que su selección jugará el Mundial 2026 a partir del 11 de junio, siempre que los países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— acepten sus condiciones de participación, según informó el organismo el sábado en su sitio web. La demanda incluye garantías de visados para todos los integrantes, respeto a la bandera e himno nacional iraní y medidas de seguridad reforzadas, en medio de la tensión provocada por la guerra en Oriente Medio y las restricciones impuestas por Canadá al ingreso de altos dirigentes iraníes.

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Entre los requisitos expuestos, la federación encabezada por Mehdi Taj reclama que “todos los jugadores y el cuerpo técnico, especialmente aquellos que han cumplido su servicio militar en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o CGRI, como Mehdi Taremi y Ehsan Hajsafi, deben recibir visados sin ningún problema”, declaración emitida el viernes por Taj a la televisión estatal y recogida por AFP. La exigencia se produce después de que en 2024 el CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica) fuera catalogado como grupo terrorista por autoridades canadienses, que en mayo denegaron el ingreso de directivos iraníes en el país.

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El torneo, programado entre el 11 de junio y el 19 de julio, verá a Irán establecer su base en Tucson, Arizona, y abrir su participación frente a Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles, seguido de partidos contra Bélgica (21 de junio, Los Ángeles) y Egipto (27 de junio, Seattle).

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio reiteró que los futbolistas iraníes serán admitidos en territorio estadounidense, aunque dejó abierta la posibilidad de negar visados a miembros de la delegación con lazos con el CGRI, calificado también como organización terrorista por Estados Unidos.

La federación iraní reclamó: “Ninguna potencia externa puede privar a Irán de su participación en una copa para la que se ha clasificado con mérito”, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostuvo que Irán jugará sus encuentros en Estados Unidos según lo programado.

Paralelamente, se informó que Donald Trump aguarda la respuesta de Irán a la última propuesta de Washington para terminar la guerra en Medio Oriente, mientras considera alternativas como el “Proyecto Libertad Plus”, un posible giro en la política estadounidense que podría redibujar los equilibrios regionales. La negociación, respaldada por mediadores de Pakistán y Qatar, se produce en un contexto de frágil cese al fuego tras recientes enfrentamientos en el estratégico estrecho de Ormuz y con ataques cruzados en Líbano escalando el conflicto. El presidente estadounidense afirmó desde la Casa Blanca que espera recibir una comunicación formal de Teherán durante la jornada, situando la decisión iraní en el centro de la agenda diplomática, según informaron medios como Tasnim y The New York Times.

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Mientras el presidente Trump anuncia su expectativa ante la “carta” iraní, la escalada de represalias en el Golfo de Omán amenaza la vigencia del alto el fuego promovido por Washington. Un caza estadounidense inutilizó en la madrugada del viernes dos petroleros con bandera iraní, lo que desencadenó ataques de respuesta por parte de la marina iraní, de acuerdo a fuentes oficiales citadas por medios locales. Funcionarios de Irán acusaron a Estados Unidos de “violar la tregua y obstaculizar los esfuerzos diplomáticos”, mientras que, tras los enfrentamientos, ambas partes aseguraron que el cese de hostilidades se mantiene pese a la gravedad del episodio.

Estados Unidos ha transmitido su propuesta de paz en forma de un memorando de entendimiento de una página, que incluye tanto el fin inmediato a la guerra como un marco para futuras negociaciones nucleares, según detalló el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, a la agencia Tasnim. “La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos”, manifestó Bagaei, subrayando la cautela de Teherán antes de responder de manera oficial a Washington.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó desde Roma que confiaba en recibir la contestación de Irán a lo largo de la jornada. Rubio agregó que el Ejecutivo estadounidense ve posible que la nueva propuesta abra “un proceso serio de negociación”, aunque advirtió de la inaceptabilidad de que Irán mantenga el control sobre el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio petrolero internacional.

La diplomacia indirecta adquiere protagonismo con la visita a Washington del primer ministro de Qatar, jeque Mohammed Bin Abdul Rahman al-Thani. El encuentro con el vicepresidente estadounidense Vance, celebrado en la capital estadounidense y seguido de la inminente partida del líder qatarí, confirma la existencia de al menos tres canales paralelos de comunicación con Teherán, según reportaron fuentes involucradas en la mediación. Qatar incluye en sus contactos gestiones directas con altos responsables del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y ha coordinado estrategias con su homólogo paquistaní antes de viajar a Estados Unidos.

La cancillería qatarí confirmó que, durante la reunión en la Casa Blanca, se remarcó la “necesidad de que todas las partes respondan positivamente a los esfuerzos de mediación en curso” para lograr una solución duradera. Pakistán mantiene el papel de mediador principal desde el inicio del conflicto, pero según fuentes estadounidenses, Qatar ha resultado más eficaz en la interlocución con Irán en las semanas recientes.