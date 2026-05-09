“Por mis machos, todo”: fanáticos de Airbag hacen fila desde la madrugada para el show en Santiago del Estero

Santiago del Estero ya vive la previa del esperado show de Airbag, que se presentará esta noche en el playón del Estadio Único Madre de Ciudades en el marco de su gira “El Club de la Pelea II”.

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Desde la madrugada, fanáticos comenzaron a formar fila en las inmediaciones del estadio para asegurarse un buen lugar y vivir de cerca la llegada de la banda integrada por los hermanos Gastón, Patricio y Guido Sardelli.

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La expectativa no solo se siente entre el público santiagueño. También llegaron seguidores desde distintas provincias, como Tucumán, Salta, Córdoba y Buenos Aires, consolidando a Santiago del Estero como uno de los puntos de encuentro del NOA para esta fecha del tour.

Con banderas, remeras, carteles y mucha ansiedad, los fanáticos esperan la apertura de puertas a las 18 horas y el inicio del recital, previsto para las 21 horas, en una jornada que promete convertirse en una verdadera fiesta del rock.