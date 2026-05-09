Las Termas abrió Temporada 2026 y recibió con emoción a los primeros turistas

Se trata de Alberto Sangoy y María José Mendoza, provenientes de Colonia Caroya, quienes arribaron a la ciudad a las 10:15 por el acceso sur termense.

Hoy 13:18

Con un cálido recibimiento cargado de emoción y expectativas por una nueva temporada invernal, Las Termas de Río Hondo dio la bienvenida este viernes a los primeros visitantes de la Temporada Termal 2026.

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Se trata de Alberto Sangoy y María José Mendoza, provenientes de Colonia Caroya, quienes arribaron a la ciudad a las 10:15 por el acceso sur termense, siendo recibidos por autoridades municipales, representantes del sector turístico y cámaras empresariales.

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El acto estuvo encabezado por la intendente Dra. Paula Cánepa, acompañada por la secretaria de Turismo, Cultura y Deportes, Vilma Díaz; la directora de Turismo, Patricia Jaimes; la presidenta del Centro de Comercio, Roxana Paz; representantes del Ente de Turismo y de la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica.

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Durante la recepción, los visitantes recibieron presentes, alfajores y obsequios aportados por comercios, hoteles, emprendimientos gastronómicos y el municipio.

“Hoy los recibimos con los brazos y el corazón abierto en nuestra querida Termas de Río Hondo”, expresó la jefa comunal al dar la bienvenida oficial a la nueva temporada turística.

La ciudad termal vuelve así a posicionarse como uno de los principales destinos turísticos del país, apostando una vez más al turismo, la hospitalidad y el movimiento económico regional.