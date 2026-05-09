Video: durísima caída de Marc Márquez en MotoGP y fractura en el pie derecho

El campeón del mundo sufrió un espectacular accidente en Le Mans y deberá ser operado

Hoy 14:14

Marc Márquez protagonizó una impactante caída durante la última vuelta de la Sprint del Gran Premio de Francia de MotoGP, disputado en el circuito de Circuit Bugatti. El español perdió el control de su Ducati cuando buscaba cerrar una gran actuación y terminó golpeando violentamente contra el asfalto.

El accidente generó preocupación inmediata en el paddock. Mientras la moto daba varios giros fuera de control, Márquez quedó tendido y debió ser asistido rápidamente por los médicos del circuito. Luego de los estudios realizados, se confirmó que sufrió una fractura en el dedo meñique del pie derecho, lesión por la que deberá pasar por el quirófano en las próximas horas.

La caída llega en un momento complicado para el vigente campeón del mundo, que además arrastra problemas físicos desde la temporada pasada. Debido a esta nueva lesión, el piloto español no podrá correr este domingo en Le Mans y también se perderá el próximo compromiso del calendario: el Gran Premio de Catalunya.

Además, el parate obligado servirá para que Márquez aproveche y se someta también a una intervención en el hombro derecho, una molestia que venía arrastrando desde la fractura sufrida en Indonesia 2025 y de la que recién comenzaba a recuperarse. La expectativa ahora pasa por conocer cuánto tiempo demandará su rehabilitación y cuándo podrá volver a competir en MotoGP.