Accidente trágico en la ruta 48 de Jujuy causa interrupción del tráfico

Un accidente fatal en la ruta 48 de Jujuy ha interrumpido por completo el tránsito entre El Carmen y Perico.

Hoy 14:14

En la ruta 48 de Jujuy, un trágico accidente de tráfico ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, resultando en la muerte instantánea de un ciclista. El ciclista, que se desplazaba por la carretera, fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras el incidente.

El impacto fue tan severo que el hombre de la bicicleta falleció en el acto, lo que llevó a que la ruta 48 quedara completamente cerrada. Desde el momento del accidente, los viajeros no han podido transitar entre El Carmen y Perico.

Las autoridades locales han estado trabajando en la gestión de la situación, y hace unos minutos, el ayudante del fiscal zonal dio la autorización para el levantamiento del cuerpo del ciclista. Este procedimiento es un paso necesario para reanudar el tráfico en la zona afectada.

Se espera que en breve se reanude el tránsito en la ruta 48, permitiendo el paso entre ambas localidades. Las autoridades instan a los conductores a tener precaución y a seguir las indicaciones de señalización.

Este accidente destaca la importancia de la seguridad vial y el respeto a las normas de tráfico, especialmente en áreas donde conviven vehículos y ciclistas. Se recuerda a todos los conductores que deben estar atentos a la presencia de ciclistas en la carretera.

La comunidad de El Carmen se encuentra conmocionada por la tragedia, y las autoridades locales han expresado sus condolencias a la familia de la víctima. Este tipo de incidentes subraya la necesidad de mejorar la infraestructura vial para garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías.