Impactantes imágenes en Quequén: la espuma del mar cubrió las playas tras el fuerte temporal

El fenómeno sorprendió a vecinos y turistas luego de las intensas tormentas que afectaron la costa bonaerense.

Hoy 14:35

Una impresionante capa de espuma marina cubrió este sábado varios sectores de las playas de Quequén y Necochea luego del intenso temporal que azotó la costa bonaerense durante las últimas horas. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales por el llamativo aspecto que adquirió el mar, similar a un paisaje nevado.

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El fenómeno se produjo tras las fuertes lluvias, el viento y el intenso oleaje generado por un ciclón extratropical que afectó gran parte de la región. Según especialistas, la espuma se forma cuando las algas y otra materia orgánica presente en el mar son agitadas violentamente por las olas y el aire, creando una masa espesa y blanca que termina acumulándose sobre la arena.

Las olas llegaron a alcanzar hasta siete metros de altura en algunos puntos de la costa, lo que favoreció aún más la formación de espuma marina. Vecinos de Quequén registraron videos donde se observa cómo el viento desplaza grandes cantidades de espuma por calles y playas vacías.

Desde el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero señalaron además que este tipo de fenómenos podría volverse más frecuente debido al cambio climático y al aumento de eventos meteorológicos extremos.

El temporal también provocó caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica en distintas localidades de la costa atlántica bonaerense como Mar del Plata, Monte Hermoso, Miramar y Bahía Blanca. En algunas zonas se registraron inundaciones, evacuaciones preventivas y suspensión de clases debido a la gran cantidad de agua caída en pocas horas.