Desesperada búsqueda de Analía Corte, la mujer que desapareció en Bariloche

Tiene 52 años y fue vista por última vez este viernes en la zona del kilómetro 6 de avenida Pioneros. Salió sin teléfono, sin documentación y con poco abrigo.

Hoy 15:28

Un intenso operativo de búsqueda se desarrolla en San Carlos de Bariloche para dar con el paradero de Analía Corte, una mujer de 52 años que fue vista por última vez este viernes por la mañana en la zona del kilómetro 6 de la avenida Pioneros.

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Según informaron fuentes policiales, la denuncia fue radicada en la Comisaría 27° del barrio Melipal, desde donde se centralizan las tareas de rastrillaje. La mujer habría salido sin teléfono, sin documentación y con poco abrigo, situación que genera una fuerte preocupación entre sus familiares y allegados.

Analía mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tez trigueña clara, ojos castaños y cabello oscuro con canas, lacio y hasta los hombros. Hasta el momento, no se pudo establecer con precisión qué ropa llevaba puesta al momento de su desaparición.

En el operativo trabajan efectivos policiales, personal de Protección Civil, Bomberos, Prefectura Naval Argentina, integrantes del Club Andino y brigadistas del SPLIF. Las tareas se concentran en distintos sectores del oeste de la ciudad, entre ellos la ladera norte del cerro Otto, la zona de “la usina militar” y áreas cercanas a avenida Bustillo, entre los kilómetros 2 y 8.

Las autoridades solicitaron además la colaboración de vecinos y comerciantes para revisar cámaras de seguridad en sectores como Rancho Grande y La Cascada, con el objetivo de reconstruir los últimos movimientos de la mujer. Para ampliar el rastrillaje, también se prevé la utilización de un dron en las zonas de difícil acceso.

Un amigo de la familia contó que Analía atravesaba un cuadro depresivo y que sus allegados están profundamente preocupados por su estado. Cualquier información que pueda ayudar a encontrarla debe ser comunicada de inmediato a la Comisaría 27° de Melipal o a la dependencia policial más cercana.