El Gobierno apuesta a que la inflación retome la desaceleración y mejore el poder adquisitivo

Milei y su equipo económico esperan que el dato de abril confirme una baja en el ritmo de suba de precios, mientras impulsan inversiones y nuevas medidas para fortalecer la economía.

Hoy 16:13

El Gobierno nacional busca reforzar su estrategia económica con un doble objetivo: atraer inversiones y demostrar que el plan comienza a tener impacto en el bolsillo de los ciudadanos.

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En ese marco, la administración encabezada por Javier Milei impulsa medidas como el nuevo esquema de incentivos a la inversión (Super-RIGI), con la expectativa de generar una avalancha de dólares que dinamice la economía.

Al mismo tiempo, el foco está puesto en la evolución de la inflación, un indicador clave para medir el rumbo del programa económico.

Tanto el Presidente como el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo aguardan que el dato de abril confirme una vuelta a la desaceleración de precios.

El índice será difundido por el INDEC el próximo 14 de mayo y, según sostienen desde el oficialismo, podría marcar un punto de inflexión tras el registro de marzo, que fue del 3,4%.

Desde el Gobierno insisten en que “lo peor ya pasó” y que, a partir de abril, la inflación retomará una tendencia descendente.

Esa visión también es compartida por analistas del sector privado.

De acuerdo al último relevamiento de expectativas del mercado elaborado por el Banco Central de la República Argentina, bancos y consultoras proyectan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril se ubique en torno al 2,6%, mientras que para mayo estiman un nivel cercano al 2,3%.

Como anticipo de esa tendencia, este lunes 11 se conocerá el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que permitirá tener una primera referencia sobre la evolución de los precios durante el cuarto mes del año.

En el oficialismo consideran que una confirmación de la baja inflacionaria fortalecería la credibilidad del programa económico y consolidaría la expectativa de recuperación en los ingresos reales de la población.