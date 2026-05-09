TC en Termas: Rossi obtuvo su 2ª “pole position” del 2026

El “Misil” prevaleció en la clasificación de la 5ª fecha con el Toyota Camry del Pradecon Racing por apenas 0s024 sobre Marco Dianda (Dodge Challenger). De esta manera, el piloto con más “poles” en la historia del Turismo Carretera (hoy llegó a 41).

Hoy 17:16

Nota en desarrollo... Cronograma del fin de semana en Termas Sábado 08:15 — 1° Entrenamiento Fórmula 2

08:35 — 1° Entrenamiento Turismo Carretera 2000

08:55 — 1° Entrenamiento TCP (Grupo A)

09:30 — 1° Entrenamiento TCP (Grupo B)

10:20 — 2° Entrenamiento Fórmula 2

10:40 — 2° Entrenamiento Turismo Carretera 2000

11:05 — 1° Entrenamiento TC (Grupo A)

11:30 — 1° Entrenamiento TC (Grupo B)

11:55 — 2° Entrenamiento TCP (Grupo A)

12:30 — 2° Entrenamiento TCP (Grupo B)

13:03 — Clasificación Turismo Carretera 2000

13:16 — Clasificación Fórmula 2

13:40 — 2° Entrenamiento TC (Grupo A)

14:15 — 2° Entrenamiento TC (Grupo B)

15:10 — Carrera 1 Turismo Carretera 2000

15:26 — Clasificación TCP (2° tercio)

15:39 — Clasificación TCP (3° tercio)

15:52 — Clasificación TCP (1° tercio)

16:06 — Clasificación TC (1° cuarto)

16:18 — Clasificación TC (2° cuarto)

16:30 — Clasificación TC (3° cuarto)

16:42 — Clasificación TC (4° cuarto)

17:10 — Carrera clasificatoria Fórmula 2 Domingo 09:15 — 1° Serie TCP

09:40 — 2° Serie TCP

10:10 — 1° Serie TC

10:35 — 2° Serie TC

11:00 — 3° Serie TC

11:25 — Final Fórmula 2

12:15 — Carrera 2 Turismo Carretera 2000

12:55 — Final TCP

14:00 — Final TC

