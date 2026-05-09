TC en Termas: Rossi obtuvo su 2ª “pole position” del 2026

El “Misil” prevaleció en la clasificación de la 5ª fecha con el Toyota Camry del Pradecon Racing por apenas 0s024 sobre Marco Dianda (Dodge Challenger). De esta manera, el piloto con más “poles” en la historia del Turismo Carretera (hoy llegó a 41).
Hoy 17:16
Cronograma del fin de semana en Termas
Sábado
- 08:15 — 1° Entrenamiento Fórmula 2
- 08:35 — 1° Entrenamiento Turismo Carretera 2000
- 08:55 — 1° Entrenamiento TCP (Grupo A)
- 09:30 — 1° Entrenamiento TCP (Grupo B)
- 10:20 — 2° Entrenamiento Fórmula 2
- 10:40 — 2° Entrenamiento Turismo Carretera 2000
- 11:05 — 1° Entrenamiento TC (Grupo A)
- 11:30 — 1° Entrenamiento TC (Grupo B)
- 11:55 — 2° Entrenamiento TCP (Grupo A)
- 12:30 — 2° Entrenamiento TCP (Grupo B)
- 13:03 — Clasificación Turismo Carretera 2000
- 13:16 — Clasificación Fórmula 2
- 13:40 — 2° Entrenamiento TC (Grupo A)
- 14:15 — 2° Entrenamiento TC (Grupo B)
- 15:10 — Carrera 1 Turismo Carretera 2000
- 15:26 — Clasificación TCP (2° tercio)
- 15:39 — Clasificación TCP (3° tercio)
- 15:52 — Clasificación TCP (1° tercio)
- 16:06 — Clasificación TC (1° cuarto)
- 16:18 — Clasificación TC (2° cuarto)
- 16:30 — Clasificación TC (3° cuarto)
- 16:42 — Clasificación TC (4° cuarto)
- 17:10 — Carrera clasificatoria Fórmula 2
Domingo
- 09:15 — 1° Serie TCP
- 09:40 — 2° Serie TCP
- 10:10 — 1° Serie TC
- 10:35 — 2° Serie TC
- 11:00 — 3° Serie TC
- 11:25 — Final Fórmula 2
- 12:15 — Carrera 2 Turismo Carretera 2000
- 12:55 — Final TCP
- 14:00 — Final TC