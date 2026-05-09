Recuperan cámaras de seguridad sustraídas en Delfín Gallo, Tucumán

En un reciente allanamiento en Las Talitas, Tucumán, la policía recuperó dos cámaras de seguridad robadas del Centro de Monitoreo de Delfín Gallo.

Hoy 17:18

En un allanamiento realizado este jueves en una vivienda de Las Talitas, los efectivos de la Comisaría de Delfín Gallo lograron recuperar doscientas cámaras de seguridad que habían sido sustraídas del Centro de Monitoreo de la comuna.

La medida judicial también permitió el secuestro de un automóvil Fiat Palio y vestimenta utilizada para cometer el robo, junto con tres pinzas de fuerza.

Este hecho delictivo ocurrió el 29 de abril pasado, cuando dos hombres desconocidos, movilizándose en un automóvil, sustrajeron las cámaras de seguridad ubicadas en la ruta N° 303, a la altura de las calles Santiago Gallo y Belgrano.

Las cámaras pertenecen al Centro de Monitoreo de la comuna de Delfín Gallo y fueron robadas con la asistencia de una escalera, lo que indica una planificación previa.

Tras recibir la denuncia, un equipo policial, bajo la dirección del Subcomisario Julio Leal, inició una investigación que condujo a la identificación de los sospechosos y del vehículo usado durante el robo.

Con la información recabada, se solicitó un allanamiento judicial, que fue autorizado por la jueza Eliana Gómez Moreira y se llevó a cabo en una vivienda del Barrio El Gráfico 2, en Las Talitas, con el apoyo del personal de Infantería Este.

Las autoridades de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de la I Nominación avalaron los secuestros y ordenaron la notificación de uno de los acusados sobre la apertura de la investigación, mientras que el Comisario General Carlos Ruiz supervisó la operación.