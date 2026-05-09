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En vivo: Talleres y Belgrano protagonizan un clásico histórico en el Kempes por el Torneo Apertura

La T y el Pirata se enfrentarán este sábado en un duelo inolvidable por los octavos de final del campeonato. Será el primer cruce eliminatorio entre ambos en Primera División.

Hoy 16:30

Talleres de Córdoba y Belgrano de Córdoba animarán este sábado desde las 16.30 horas un clásico histórico en el Estadio Mario Alberto Kempes, por los octavos de final del Torneo Apertura. Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en una instancia de eliminación directa en la máxima categoría del fútbol argentino.

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