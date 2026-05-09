Detienen a dos hombres por el secuestro de armas y fauna en Salta

En un operativo en la ruta provincial 138 de Salta, dos hombres fueron detenidos por posesión ilegal de armas de fuego y fauna silvestre sin vida.

Hoy 16:47

Efectivos de la Comisaría 2 del Distrito de Prevención 14 llevaron a cabo un procedimiento de fiscalización en la ruta provincial 138, tras una alerta ciudadana que indicaba actividades sospechosas.

Durante el operativo, las autoridades detectaron armas de fuego que carecían de la documentación necesaria, lo que llevó a la inmediata detención de dos hombres, de 35 y 31 años, quienes se encontraban en el vehículo en cuestión.

El secuestro incluyó dos rifles y una escopeta, así como también animales silvestres sin vida, lo que plantea serias preocupaciones sobre la caza y el tráfico de especies en la región.

La intervención de la Fiscalía Penal de Embarcación fue crucial para asegurar que los detenidos enfrentaran las consecuencias legales pertinentes.

Este tipo de operativos resalta la importancia de la colaboración ciudadana en la identificación de actividades ilegales que amenazan tanto la seguridad pública como la conservación de la fauna local.

Las autoridades continúan investigando el origen de las armas y de los animales decomisados, buscando desarticular redes de tráfico de fauna y otros delitos conexos.