Arranca el Torneo Anual 2026 de Fútbol Femenino de la Liga Santiagueña

La competencia “Ing. Norma Fuentes” comenzará este domingo con partidos en La Banda, Capital y El Zanjón, incluyendo acción en Primera División, Reserva y categorías formativas.
Este domingo 10 de mayo comenzará oficialmente el Torneo Anual 2026 de Fútbol Femenino, organizado por la Liga Santiagueña de Fútbol (LSF). El certamen tendrá una intensa jornada inaugural con encuentros distribuidos en distintas sedes de la provincia.
La primera fecha contará con actividad en Primera División, Reserva, Sub-15 y Sub-13, mostrando el crecimiento sostenido del fútbol femenino santiagueño y la participación de clubes históricos de la región.
El estadio del Club Sarmiento será escenario de una jornada completa entre Sarmiento de La Banda y Mitre.
En el sur de la ciudad, Central Córdoba y Unión Santiago animarán una extensa programación matutina.
La cancha de Estudiantes también tendrá una agenda cargada, con cruces locales y presencia de equipos bandeños.
Con la participación de instituciones como Mitre, Sarmiento, Central Córdoba, Estudiantes, Central Argentino, Villa Unión, Güemes y Unión Santiago, el fútbol femenino santiagueño continúa consolidándose y convocando a toda la familia a disfrutar de una jornada llena de deporte, competencia y crecimiento para la disciplina.