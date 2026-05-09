Arranca el Torneo Anual 2026 de Fútbol Femenino de la Liga Santiagueña

La competencia “Ing. Norma Fuentes” comenzará este domingo con partidos en La Banda, Capital y El Zanjón, incluyendo acción en Primera División, Reserva y categorías formativas.

Hoy 16:51

Este domingo 10 de mayo comenzará oficialmente el Torneo Anual 2026 de Fútbol Femenino, organizado por la Liga Santiagueña de Fútbol (LSF). El certamen tendrá una intensa jornada inaugural con encuentros distribuidos en distintas sedes de la provincia.

La primera fecha contará con actividad en Primera División, Reserva, Sub-15 y Sub-13, mostrando el crecimiento sostenido del fútbol femenino santiagueño y la participación de clubes históricos de la región.

Programación de la primera fecha

Sede: Estadio Club Sarmiento – Ciudad de La Banda

El estadio del Club Sarmiento será escenario de una jornada completa entre Sarmiento de La Banda y Mitre.

15:00 hs: Primera División ( Sarmiento LB vs. Mitre )

Primera División ( ) 16:30 hs: Reserva ( Sarmiento LB vs. Mitre )

Reserva ( ) 17:30 hs: Sub-15 ( Sarmiento LB vs. Mitre )

Sub-15 ( ) 18:30 hs: Sub-13 (Sarmiento LB vs. Mitre)

Sede: Predio Sintético CACC – Localidad El Zanjón

En el sur de la ciudad, Central Córdoba y Unión Santiago animarán una extensa programación matutina.

08:30 hs: Sub-15 ( Central Córdoba vs. Unión Santiago )

Sub-15 ( ) 09:30 hs: Reserva ( Central Córdoba vs. Unión Santiago )

Reserva ( ) 10:30 hs: Sub-13 ( Central Córdoba vs. Unión Santiago )

Sub-13 ( ) 11:30 hs: Primera División (Central Córdoba vs. Unión Santiago)

Sede: Estadio Estudiantes – Ciudad Capital

La cancha de Estudiantes también tendrá una agenda cargada, con cruces locales y presencia de equipos bandeños.

13:00 hs: Reserva ( Estudiantes vs. Güemes )

Reserva ( ) 14:00 hs: Primera División ( Estudiantes vs. Estudiantes Azul )

Primera División ( ) 15:30 hs: Sub-15 ( Estudiantes vs. Güemes )

Sub-15 ( ) 16:30 hs: Primera División (Central Argentino LB vs. Villa Unión LB)

Con la participación de instituciones como Mitre, Sarmiento, Central Córdoba, Estudiantes, Central Argentino, Villa Unión, Güemes y Unión Santiago, el fútbol femenino santiagueño continúa consolidándose y convocando a toda la familia a disfrutar de una jornada llena de deporte, competencia y crecimiento para la disciplina.