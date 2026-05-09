En vivo: arranca la fiesta del TC en Termas de Río Hondo con presencia santiagueña en pista

El Turismo Carretera pone primera este fin de semana en el circuito internacional santiagueño por la quinta fecha del calendario 2026. Habrá más de 50 pilotos, varias categorías nacionales y representación local.

Hoy 15:55

El Turismo Carretera vuelve a acelerar en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, que este fin de semana será nuevamente el epicentro del automovilismo nacional con la disputa de la quinta fecha de la temporada 2026.

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La actividad marcará la vigésima presentación de la máxima categoría en el trazado santiagueño, en el marco del Gran Premio Foton, y promete un espectáculo cargado de velocidad, emoción y fuerte presencia local.

La última visita del TC a Termas dejó una final inolvidable. En 2025, Mauricio Lambiris, a bordo de su Ford Mustang, se quedó con la victoria tras una intensa pelea hasta los últimos metros con Marcelo Agrelo y Juan Martín Trucco.

Como es habitual, el TC estará acompañado por otras categorías nacionales. También dirán presente el TC Pista, la Fórmula 2 Nacional y el Turismo Carretera 2000, que disputará su cuarta fecha de la temporada y la segunda junto al TC tras su paso por Neuquén.

Además, habrá representación santiagueña en pista dentro del TC Junior. Emmanuel Casella llegará tercero en el campeonato y buscará subirse al podio ante el público local, mientras que también se producirá el debut oficial del juvenil Agustín Viano en la categoría.

En total, serán 57 pilotos los que formarán parte del espectáculo sobre el circuito perimetral de 4.430 metros, en un fin de semana que volverá a colocar a Santiago del Estero en el centro de la escena del deporte motor argentino.

Cronograma del fin de semana en Termas

Sábado

08:15 — 1° Entrenamiento Fórmula 2

08:35 — 1° Entrenamiento Turismo Carretera 2000

08:55 — 1° Entrenamiento TCP (Grupo A)

09:30 — 1° Entrenamiento TCP (Grupo B)

10:20 — 2° Entrenamiento Fórmula 2

10:40 — 2° Entrenamiento Turismo Carretera 2000

11:05 — 1° Entrenamiento TC (Grupo A)

11:30 — 1° Entrenamiento TC (Grupo B)

11:55 — 2° Entrenamiento TCP (Grupo A)

12:30 — 2° Entrenamiento TCP (Grupo B)

13:03 — Clasificación Turismo Carretera 2000

13:16 — Clasificación Fórmula 2

13:40 — 2° Entrenamiento TC (Grupo A)

14:15 — 2° Entrenamiento TC (Grupo B)

15:10 — Carrera 1 Turismo Carretera 2000

15:26 — Clasificación TCP (2° tercio)

15:39 — Clasificación TCP (3° tercio)

15:52 — Clasificación TCP (1° tercio)

16:06 — Clasificación TC (1° cuarto)

16:18 — Clasificación TC (2° cuarto)

16:30 — Clasificación TC (3° cuarto)

16:42 — Clasificación TC (4° cuarto)

17:10 — Carrera clasificatoria Fórmula 2

Domingo