“El Diablo Viste a la Moda 2” arrasa en los cines y ya superó los USD 258 millones

La esperada secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway se convirtió en uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2026 y sigue liderando la taquilla internacional.

Hoy 16:00

El Diablo Viste a la Moda 2 se consolidó como uno de los grandes fenómenos del año tras superar los USD 258 millones de recaudación mundial desde su estreno. La película, protagonizada nuevamente por Meryl Streep y Anne Hathaway, mantiene una fuerte presencia en salas de cine de Estados Unidos y distintos mercados internacionales.

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Según los últimos datos de taquilla, la secuela acumuló más de USD 101 millones en el mercado estadounidense y otros USD 156 millones en el exterior, alcanzando un total global de USD 258 millones antes del fin de semana por el Día de la Madre en Estados Unidos, una de las fechas más fuertes para la industria cinematográfica.

La producción de 20th Century Studios bactualmente con otros grandes estrenos de alto presupuesto como Mortal Kombat II y Michael, aunque logró mantenerse entre las películas más vistas del momento.

El filme dirigido por David Frankel busca además acercarse al desempeño histórico de la primera entrega estrenada en 2006, que finalizó su recorrido en cines con más de USD 326 millones recaudados en todo el mundo.

La expectativa de los estudios ahora está puesta en el comportamiento de la taquilla durante el fin de semana, ya que las proyecciones indican que la película podría seguir creciendo gracias al aumento de público previsto para los próximos días.