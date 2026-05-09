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En vivo: sin margen de error, Manchester City recibe a Brentford en un duelo clave por la Premier League

El equipo de Pep Guardiola afronta un duelo clave en la pelea por el título y buscará hacerse fuerte en el Etihad. Del otro lado, la visita quiere volver a sorprender a uno de los gigantes de Inglaterra.

Hoy 13:45

Manchester City y Brentford protagonizarán este sábado uno de los encuentros más atractivos de la Premier League. Aunque no se trata de un clásico tradicional, el partido aparece cargado de tensión y con muchísimo en juego, especialmente para el conjunto dirigido por Pep Guardiola. Juegan desde las 13 por la fecha 36.

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