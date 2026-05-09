Los Juríes: detuvieron a tres personas en allanamientos por narcomenudeo

Los efectivos lograron secuestrar 22 dosis de cocaína listas para su comercialización, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y balanzas.

Hoy 13:07

Durante la mañana de este viernes, personal policial concretó un importante operativo en la ciudad de Los Juríes, departamento General Taboada, en el marco de una investigación vinculada al presunto narcomenudeo.

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El procedimiento incluyó allanamientos simultáneos en dos viviendas del barrio Comercio, donde los efectivos lograron secuestrar 22 dosis de cocaína listas para su comercialización, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas y otros elementos de interés para la causa.

Como resultado del operativo, tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia interviniente.

Las medidas se llevaron a cabo sin registrarse incidentes y constituyen un nuevo avance en las acciones preventivas y de combate contra la comercialización de estupefacientes en el interior provincial.