Vendía gomitas con marihuana por internet, intoxicó a cuatro clientes y terminó condenado

El acusado recibió una pena de cuatro años de prisión tras comercializar productos con THC que provocaron la internación de varias personas en Balvanera, Buenos Aires.

Hoy 13:44

Un hombre fue condenado a cuatro años de prisión efectiva luego de vender por internet gomitas con marihuana que provocaron una intoxicación múltiple en cuatro personas, quienes debieron ser hospitalizadas tras consumir el producto en el barrio porteño de Balvanera.

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La investigación comenzó después de que las víctimas compraran un frasco de golosinas con THC a través de una página web y realizaran el pago mediante una billetera virtual. Poco después de consumirlas, los cuatro hombres presentaron síntomas de intoxicación y tuvieron que recibir asistencia médica.

A partir de la denuncia, la fiscal Cecilia Amil Martín encabezó una investigación que permitió identificar al vendedor, quien operaba desde un country de la localidad bonaerense de Hudson. Según determinaron los investigadores, el acusado comercializaba distintos productos derivados del cannabis, entre ellos gomitas, cigarrillos electrónicos y cápsulas para vaporizadores.

Durante el allanamiento realizado en la vivienda del sospechoso, los agentes secuestraron más de 500 paquetes de gomitas con THC, cápsulas y vapers cargados con cannabis, cogollos de marihuana, semillas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos utilizados presuntamente para la venta online.

El juez Juan José Cavallari condenó al acusado por los delitos de suministro oneroso y comercialización de estupefacientes. Desde la Unidad Fiscal Especializada en Delitos vinculados con Estupefacientes advirtieron además que la modalidad de venta por internet aumentaba el riesgo de acceso a este tipo de productos por parte de menores de edad.