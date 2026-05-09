TC Pista en Termas: Felipe Bernasconi pasó al frente

El segundo entrenamiento quedó en poder del representante de Trenque Lauquen, quien con su Toyota Camry viene de subir al podio en las últimas dos Finales.

Hoy 13:20

Felipe Bernasconi (Toyota Camry) se quedó con el segundo y último entrenamiento del TC Pista en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”, donde se disputa la 5ª fecha del campeonato 2026. El piloto del JMB Competición, que viene de ser 3º en las últimas dos Finales de la categoría, asoma así como candidato a lograr la “pole”, tal como sucedió este año en Centenario.

El representante de Trenque Lauquen estableció un tiempo de 1m33s806 en el trazado Nº 2 de 4.430 metros y bajó en 0s880 el registro que había marcado Thomas Pozner (Ford Mustang) en el primer ensayo. En esta segunda práctica, Juan Sebastián Gallo (Ford Mustang) se ubicó 2º a 0s179, mientras que Gabriel Gandulia (Ford Mustang) fue 3º a 0s263.

La clasificación en Termas de Río Hondo se pondrá en marcha a las 15:26 y tendrá una duración de 8 minutos para cada tercio.