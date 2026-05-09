Fin de una era en Hungría: Péter Magyar asumió como primer ministro y desplazó a Viktor Orbán

El nuevo mandatario prometió reformas profundas, apuntó contra la corrupción y anticipó un acercamiento con la Unión Europea tras más de una década de tensiones.

Hoy 12:41

Péter Magyar asumió este sábado como nuevo primer ministro de Hungría y puso fin a los más de 16 años de gobierno de Viktor Orbán. Durante su discurso inaugural en el Parlamento, aseguró que buscará cambiar el sistema político instalado en el país y prometió una fuerte ofensiva contra la corrupción.

“El pueblo húngaro quiere cambios, no solo un cambio de Gobierno, sino de sistema”, expresó el mandatario ante los legisladores y miles de simpatizantes que se concentraron frente al Congreso en Budapest.

El partido Tisza, liderado por Magyar, logró una amplia mayoría parlamentaria en las últimas elecciones, lo que le permitirá impulsar reformas institucionales y avanzar en modificaciones constitucionales. Entre sus primeras medidas anunció la creación de una oficina destinada a investigar presuntos desvíos de fondos públicos durante la gestión anterior.

La asunción coincidió además con el Día de Europa y estuvo marcada por un gesto simbólico: la bandera de la Unión Europea volvió a ser izada en el Parlamento húngaro luego de años de distanciamiento entre Budapest y Bruselas.

El nuevo Gobierno también buscará destrabar unos 17.000 millones de euros en fondos europeos congelados por la Comisión Europea debido a cuestionamientos sobre corrupción y el respeto al Estado de derecho durante la administración de Orbán.