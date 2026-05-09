Autoridades de la Capital y de la Provincia avanzan en mejoras para optimizar el Servicio Social Municipal

Funcionarios municipales y autoridades sanitarias mantuvieron una reunión de trabajo para avanzar en mejoras vinculadas a la atención y el manejo de datos de los afiliados.

Hoy 12:34

Miembros de la Municipalidad de la Capital mantuvieron una reunión con autoridades del Servicio Social Municipal y del Ministerio de Salud de la Provincia con el objetivo de coordinar acciones destinadas a optimizar la atención sanitaria y fortalecer los servicios brindados a trabajadores municipales y sus familias.

Del encuentro participaron el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente; el subsecretario de Economía, Francisco Zamora; el subsecretario de Desarrollo Comunitario, Mauro Kalinski; y la titular del Servicio Social Municipal, Susana Trouve. También estuvieron presentes Daniel Ramírez, director de Informática del Ministerio de Salud provincial, y Sandra Zanni.

Durante la reunión se analizaron distintos aspectos vinculados al funcionamiento del sistema de salud, especialmente aquellos relacionados con la recopilación y gestión de datos, con la intención de mejorar la accesibilidad y agilizar la prestación de servicios para los afiliados.

Las autoridades coincidieron en la importancia de avanzar en herramientas tecnológicas y mecanismos de coordinación que permitan brindar una atención más eficiente y moderna dentro del Servicio Social Municipal.