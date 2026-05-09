Violento choque sobre Ruta 9 en Las Termas: motociclista quedó internado en observación

El siniestro se registró alrededor de las 8 en la intersección con calle Chacabuco, frente a la estación de servicio YPF, en jurisdicción de Comisaría Comunitaria N°50.

Hoy 12:12

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este sábado en Las Termas de Río Hondo dejó como saldo a un joven motociclista lesionado, quien debió ser hospitalizado tras protagonizar una colisión con un automóvil sobre Avenida Juan Bautista Alberdi.

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El siniestro se registró alrededor de las 8 en la intersección con calle Chacabuco, frente a la estación de servicio YPF, en jurisdicción de Comisaría Comunitaria N°50.

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De acuerdo a fuentes policiales, el automóvil Fiat Cronos color gris era conducido por Manuel Horacio Paz, de 48 años, quien circulaba por Avenida Alberdi en sentido norte-sur. Según manifestó el conductor, al intentar girar para ingresar a calle Chacabuco fue impactado por una motocicleta Honda CB190cc guiada por Patricio Hernán Vega, de 25 años, quien se desplazaba en sentido contrario.

Producto del violento impacto, el motociclista sufrió lesiones y fue asistido en el lugar por personal del CIS Termas, siendo posteriormente trasladado al centro asistencial.

La médica de guardia, Susana Provera, informó preliminarmente que el joven presentaba politraumatismo de columna, motivo por el cual fue sometido a estudios tomográficos y quedó internado en observación para evaluación general y seguimiento médico. De acuerdo a las primeras informaciones, las lesiones no serían de gravedad.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, mientras que el fiscal interviniente, Rafael Zanni, dispuso que se informe el resultado médico definitivo del lesionado y se controle la documentación de ambos vehículos involucrados.