Le dieron el alta a Máximo Kirchner luego de la intervención quirúrgica

El diputado nacional evolucionó favorablemente luego de la intervención programada por un tumor benigno en las glándulas salivales. Continuará con controles ambulatorios.

Hoy 12:15

El diputado nacional Máximo Kirchner recibió este sábado el alta médica luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica programada en el Hospital Italiano de La Plata. La información fue confirmada por el propio centro de salud a través de un parte oficial difundido durante la jornada.

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Según detallaron desde el hospital, el dirigente presentó una buena evolución posoperatoria tras la parotidectomía bilateral a la que fue sometido por un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral, un tumor benigno que afecta las glándulas salivales. Los médicos indicaron que continuará con controles y seguimiento ambulatorio por parte del equipo quirúrgico.

Kirchner había permanecido internado desde el viernes, día en que se realizó la cirugía. Desde un primer momento, el entorno del legislador aclaró que se trataba de una operación programada y que no existía riesgo para su salud.

Antes de ingresar al quirófano, el referente de La Cámpora compartió un mensaje en redes sociales donde contó algunos detalles del procedimiento y hasta bromeó con uno de los médicos que participó de la intervención, simpatizante de Estudiantes de La Plata. En ese contexto, aseguró que esperaba recuperarse a tiempo para poder ver el clásico platense desde su casa.

En el mismo mensaje, también explicó que le pidió a su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no lo acompañara durante la internación para evitar gestiones judiciales vinculadas a su situación procesal y arresto domiciliario.