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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 MAY 2026 | 11º
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De Mendoza al mundo: quién es Gala Celia, la argentina que deslumbra en los shows de Ricardo Arjona

La joven percusionista se convirtió en una de las figuras más ovacionadas de la gira del cantante guatemalteco. Su historia mezcla talento, sacrificio y un salto de fe que la llevó desde Argentina hasta Europa.

Hoy 11:42
Gala Celia
Gala Celia Arjona

Cada noche de la gira de Ricardo Arjona hay una artista argentina que se roba parte de los aplausos del público. Se trata de Gala Celia, la percusionista mendocina que integra la banda del cantante guatemalteco y que sorprende por su energía sobre el escenario, su dominio de los ritmos latinos y su conexión con la danza.

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Durante los recitales en Buenos Aires, Arjona no dudó en destacar su presencia frente a miles de personas. El músico la presentó especialmente ante el público y la reacción fue inmediata: una fuerte ovación que emocionó a la joven artista, quien hoy ocupa un lugar clave dentro del espectáculo “Lo que el Seco no dijo”.

Detrás de ese presente hay años de formación y un camino marcado por la búsqueda musical. Desde pequeña, Gala estuvo rodeada de sonidos y culturas diferentes en su Mendoza natal, donde comenzó a interesarse por la percusión latinoamericana, los ritmos africanos y la música caribeña. Con el paso del tiempo, profundizó sus estudios y participó en distintos proyectos vinculados al folklore y a la música afro.

Sin embargo, uno de los momentos más importantes de su carrera llegó cuando decidió dejar Argentina y mudarse a Barcelona. Sin demasiadas certezas y atravesando dificultades personales y administrativas, apostó por perfeccionarse en danza y percusión, especialmente en estilos africanos, una de sus grandes pasiones.

Ya instalada en España, comenzó a abrirse camino en el ambiente artístico europeo hasta que surgió una oportunidad inesperada: trabajar junto a Jorge Drexler. Esa experiencia terminó siendo un impulso decisivo en su carrera y la acercó a producciones cada vez más importantes.

Hoy, Gala Celia forma parte de una de las giras más convocantes de Latinoamérica junto a Ricardo Arjona, quien recorre distintos países con una serie de shows multitudinarios que culminarán a fin de año en México. Mientras tanto, la artista argentina sigue consolidándose como una de las revelaciones del espectáculo gracias a una historia construida a fuerza de perseverancia, talento y pasión por la música.

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