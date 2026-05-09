Los hermanos Gallagher darán una entrevista juntos tras más de 25 años

Oasis tendrá documental en cines y Disney+: la producción mostrará imágenes inéditas de la gira “Oasis Live ’25” y repasará el regreso histórico de la banda británica. El estreno será primero en salas IMAX y luego llegará al streaming.

Hoy 11:52

La legendaria banda Oasis volverá a captar la atención de millones de fanáticos con un documental que repasará su esperada gira de reunión “Oasis Live ’25”. La producción llegará primero a los cines en septiembre de 2026 y más adelante desembarcará en Disney+.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los puntos más impactantes del proyecto será la participación conjunta de Liam Gallagher y Noel Gallagher, quienes brindarán una entrevista juntos por primera vez en más de 25 años, luego de décadas marcadas por peleas y distanciamientos públicos.

El documental, que todavía no tiene título confirmado, contará con material exclusivo grabado durante la gira, incluyendo ensayos, imágenes detrás de escena y momentos sobre el escenario. La dirección estará a cargo de Dylan Southern y Will Lovelace, mientras que el guion fue escrito por Steven Knight, creador de la exitosa serie Peaky Blinders.

Según adelantaron sus realizadores, la película buscará mostrar no solo el regreso de la banda, sino también el impacto emocional que Oasis tuvo en distintas generaciones alrededor del mundo. Knight aseguró que el proyecto refleja “el espíritu y la emoción de un momento cultural global” y destacó el vínculo especial entre la música del grupo y sus seguidores.

La producción estará a cargo de Magna Studios junto a Sony Music Vision y contará con tecnología de sonido y fotografía de alto nivel para llevar la experiencia del tour a la pantalla grande. El estreno en cines será el 11 de septiembre de 2026 con funciones limitadas, incluidas salas IMAX.

La gira “Oasis Live ’25” marcó uno de los regresos musicales más importantes de los últimos años. La banda nacida en Manchester realizó 17 conciertos multitudinarios durante 2025 y generó una demanda récord de entradas, en medio de polémicas por los elevados precios dinámicos aplicados en la venta de tickets.