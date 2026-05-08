En vivo: Quimsa abre los cuartos de final de la Liga Nacional ante Instituto en el Ciudad

La Fusión recibe este sábado a la Gloria desde las 11:30 en el inicio de una serie que promete máxima intensidad en los playoffs.

Hoy 11:25

Quimsa comenzará este sábado su camino en los cuartos de final de la Liga Nacional cuando reciba a Instituto Atlético Central Córdoba desde las 11:30 horas en el Estadio Ciudad. El conjunto santiagueño buscará hacerse fuerte de local en el primer punto de una serie muy exigente ante uno de los rivales más duros de la competencia.

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