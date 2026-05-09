El “nuevo héroe deportivo”: el gran reconocimiento de la F1 a Franco Colapinto

La comparación con un histórico piloto. La categoría reina realizó un artículo en el que destacó la enorme irrupción del argentino en el Gran Circo y cómo revolucionó al país con sus cualidades.

Hoy 11:24

“Miami demostró que la nueva esperanza de Argentina, Colapinto, ha recuperado su chispa”, dicta el título de un artículo de la Fórmula 1 sobre la impresionante irrupción de Franco en la categoría y la magnífica actuación que completó en la última carrera. David Tremayne, histórico periodista de automovilismo, recorrió en una columna la trayectoria del joven de 22 años, a quien catalogó de “nuevo héroe deportivo” del país por la revolución que generó.

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“Tienes 22 años, compites en la Fórmula 1 con Alpine, y se calcula que 600.000 personas en tu país se han congregado para animarte mientras tu equipo realiza una demostración para una nación que, hace muchos, muchos años, daba por sentadas las victorias en los Grandes Premios gracias al legendario Juan Manuel Fangio”, ejemplificó el periodista citado, reconocido como una autoridad dentro del paddock por su historia con la categoría reina.

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Tremayne transitó sobre la carrera del pilarense, asegurando que “ya se está adaptando al equipo”, e hizo hincapié en la enorme presión que hay en la F1 cuando “uno busca hacerse un nombre”. En este contexto, explicó que la situación se magnifica por el hecho de que el último piloto de “primer nivel” que tuvo Argentina fue Carlos Reutemann en 1982: “Las esperanzas inevitablemente se convierten en expectativas, que pueden ser difíciles de cumplir”.

A lo largo del artículo publicado en la página web oficial de la F1, David Tremayne buceó por la historia del automovilismo nacional en la categoría reina, donde marcó los históricos logros de pilotos como Juan Manuel Fangio, José Froilán González y el mencionado Reutemann. A ellos se sumaron otros corredores, con pasos más fugaces, como “Roberto Mieres, Carlos Menditeguy, Esteban Tuero, Riccardo Zunino, Gastón Mazzacane, Oscar Larrauri y el pequeño Norberto Fontana. Todos se esforzaron, pero ninguno logró emular a sus predecesores más ilustres”.

Tras largos años sin que la bandera albiceleste tenga un representante en la Máxima, llegó el turno de Colapinto. “Y aquí está Franco. La nueva esperanza de la nación. Guapo. Elegante. Sin duda rápido. Otro joven argentino con prisa, y con un aire que recuerda al joven Ayrton”, remarcó Tremayne, comparando los rasgos físicos de su rostro con el del icónico corredor brasileño Senna.

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El periodista mencionado, que escribió cerca de 50 libros del deporte, remarcó que el joven de 22 años “demostró ser un ganador tanto en la F3 como en la F2” y que “causó una excelente primera impresión” en su debut en Imola con Williams en 2024, temporada en la que disputó las últimas nueve carreras con actuaciones a la par de su experimentado compañero Alex Albon. Sin lugar en el equipo británico, Colapinto recaló en Alpine.

“Durante un tiempo el año pasado, se decía que Franco vivía de un contrato carrera a carrera. Pero superó esa crisis y, ya en 2026, con la potencia de Mercedes, las cosas pintan bien”, argumentó. El reconocido periodista remarcó las grandes actuaciones del argentino en el inicio de la campaña y puntualizó en su largada en Australia, donde concretó “la salvada de la temporada” al esquivar el monoplaza de Racing Bulls. “Tras ese bajón en 2025, ha recuperado su chispa y el entusiasmo por la Fórmula 1 ha vuelto con fuerza entre los aficionados argentinos”, destacó.

Inmediatamente, remarcó: “Llegó ese impulso tan necesario en Buenos Aires el domingo 26 de abril. El chico del norte de esa gran ciudad trajo de vuelta la F1 a sus compatriotas como parte de su propio espectáculo itinerante. En todo momento quedó patente que la pasión del país por este deporte sigue tan viva como siempre”.

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Por último, el periodista David Tremayne hizo hincapié en otro de los sueños de los que se habla en el automovilismo albiceleste: la vuelta de un Gran Premio en la Argentina. “Es fácil entender por qué alguien con espíritu aventurero podría apostar por el regreso al Parque Almirante Brown para un Gran Premio de Argentina en un futuro no muy lejano, o quizás incluso por un circuito urbano que utilice la zona donde el nuevo héroe deportivo nacional deleitó a sus aficionados de forma tan espectacular hace un par de semanas”, completó el británico.

Luego de computar el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1 con el séptimo puesto en el GP de Miami, Franco Colapinto buscará seguir con la buena racha en la próxima cita: disputará el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve el 24 de mayo.