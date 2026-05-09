Hantavirus: llega el crucero a España y el gobierno explicó qué pasará con la pasajera muerta

El cuerpo de la mujer alemana fallecida se encuentra aún en el Hondius. Son seis los casos confirmados y tres los muertos.

Hoy 09:06

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, llegará este domingo a las islas Canarias entre las cuatro y las seis de la mañana hora local (a las 8 o 10 hora argentina), de acuerdo a lo que anunció este sábado la ministra española de Salud, Mónica García.

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En medio del revuelo y preocupación por el contagio y el origen del brote que causó la muerte de tres pasajeros, la funcionaria del presidente Pedro Sánchez brindó algunas aclaraciones. “Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida [que sigue en el barco] desembarcarán en Canarias. Permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación”, sostuvo. Se trata del cuerpo de una mujer alemana que murió a bordo el 2 de mayo.

“El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos [el país de origen del crucero], donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección”, continuó la ministra, que dio parte de una operación “inédita” y estará igualmente en las Canarias para supervisarla.

El crucero llegará a Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, y estará “en régimen de fondeo, dentro de la dársena de puerto”, agregó. “Se comprobará el estado de salud de pasajeros y tripulantes, a partir de ahí se irá desembarcando”, indicó y anunció que los 14 españoles serán los que primero tocarán tierra firme tras semanas en altamar y varios días varados en las costas de Cabo Verde.