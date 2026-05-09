SANTIAGO DEL ESTERO | 09 MAY 2026 | 11º
Espectaculos

"Quiero estar sola": Pampita confirmó su separación de Martín Pepa

La noticia de que Pampita estaba separada de Martín Pepa explotó en los medios hace días, y si bien el silencio de la modelo era una forma de avalarla, de regreso al país Carolina Ardohain confirmó la ruptura y blanqueó los motivos.

Hoy 08:48
Martín Pepa y Pampita.

“Sí, es verdad que estoy separada”, afirmó con su sonrisa habitual.

Y si bien enfatizó que no tiene “la necesidad de dar explicaciones”, luego negó haber encontrado algo sobre Pepa que no le gustó: “No ensucien porque no es así, porque Martín es un amor de persona. Lo adoro, mi familia y mis amigos también. No puede ser más bueno, así que no inventen cosas que no son”.

En cuanto al detonante, Pampita reconoció: “La distancia no la podemos negar. Está todo bien. La mejor”.

“Tengo mucho amor en mi vida, estoy llena de cariño, tengo amigos maravillosos, mi familia que siempre está, mis hijos que son espectaculares. Yo veo siempre el lado positivo de todo”, continuó.

Vengo de una relación de un año y algo... Le pusimos toda la voluntad del mundo. Cualquier persona que haya tenido una relación a distancia sabe que uno le pone todo el amor y toda la voluntad, pero igual sigue siendo difícil”, remató.

La posibilidad de reconciliación y su postura ante un nuevo amor
Consultada por una reconciliación, como ya tuvo con Pepa, la sinceridad de Pampita fue total: “Nunca se saben las vueltas de la vida. (...) Vamos a seguir siendo amigos. No hay nada malo que haya pasado”.

“Nada fracasó. El tiempo vivido y los buenos recuerdos nunca son algo de lo que me arrepiento”, reflexionó.

“Hoy no quiero saber nada, no estoy para conocer a nadie, ni mucho menos. Cuando los amigos empiezan a decir algo les digo, no chicos, todavía no. y no sé cuándo me sienta lista. Quiero estar sola“, descartó Pampita volver a apostar al amor a la brevedad. 

TEMAS Pampita

