Santiago del Estero se prepara para recibir a Bandana y cantar otra vez los hits de los 2000

La histórica girlband argentina inició su gira aniversario por los 25 años y crece la expectativa por una posible fecha en la “Madre de Ciudades”. El furor nostálgico ya se hace sentir entre los fanáticos santiagueños.

Hoy 08:25

El fenómeno dosmilero que marcó a toda una generación está oficialmente de regreso. Bandana volvió a los escenarios con una gira especial por sus 25 años y Santiago del Estero aparece entre las provincias que podrían sumarse próximamente al tour que ya comenzó a recorrer el país. Tras agotar funciones en Buenos Aires y anunciar presentaciones en distintas ciudades, el regreso del grupo volvió a despertar la nostalgia de miles de fanáticos.

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El renovado espectáculo reúne a Lowrdez, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha en una puesta que mezcla clásicos, nuevas versiones, banda en vivo y una estética cargada de referencias a la época dorada del pop argentino. Canciones como “Guapas”, “Maldita Noche” o “Vivir intentando” volvieron a sonar con fuerza en redes sociales y plataformas digitales, impulsando una ola retro que también alcanzó al público más joven.

Aunque todavía no fue anunciada la fecha exacta ni el lugar del show, Bandana ya confirmó que Santiago del Estero formará parte de su gira aniversario por los 25 años de la banda.

La llegada de la histórica banda pop se suma al gran momento que atraviesa el circuito de recitales en Santiago del Estero, que en los últimos años recibió espectáculos multitudinarios de artistas como Airbag, Ciro y Los Persas y No Te Va Gustar, consolidando a la provincia como una de las plazas más convocantes del interior del país.

La expectativa entre los santiagueños no es menor. En redes sociales ya comenzaron a aparecer mensajes de fanáticos pidiendo una fecha en la provincia, especialmente después de conocerse que la gira “Bandana 25 Años” continuará expandiéndose por el interior argentino durante los próximos meses.