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Se complicó el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano por una fuerte exigencia vinculada a su hija

Andrea del Boca continúa negociando su vuelta a Gran Hermano con Telefe, y una cláusula que incluye a su hija Anna parece estar complicando las cosas.

Hoy 08:38
Andrea del Boca.

Una fuerte incertidumbre comenzó a instalarse alrededor de Andrea del Boca y su esperado regreso a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Aunque muchos fanáticos daban por hecho su vuelta al reality, en las últimas horas crecieron las dudas y el panorama se volvió mucho más confuso.

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Yanina Latorre, quien siguió de cerca las negociaciones entre el canal de las pelotitas y la actriz junto a su abogado, Juan Pablo Fioribello, deslizó en SQP (América TV) que las conversaciones no estarían tan encaminadas como muchos creían y todavía existirían varios puntos sensibles sin resolver que complican el acuerdo definitivo, el más importante vinculado a Anna del Boca.

“Hasta hoy a la tarde venían negociando la vuelta. Para volver, pide más guita de la que venía pidiendo. En ese combo entraba la hija y ahí empezó el quilombo. Telefe la quiere, la hija quiere entrar, pero Andrea no: siente que es exponerla demasiado y que va a ser una picadora de carne. Como condición para que entre la hija, pide más guita. Cuando escucharon el número, se enfrió todo y le dijeron que lo iban a pensar”, detalló Yanina el pedido de Del Boca.

En el mismo sentido, anunció cuándo sería el regreso en caso de que eso suceda: “En el caso de que entre, quiere entrar sola cobrando más guita y no habría ninguna entrada triunfal. Entraría el mismo miércoles 20, día en el que se va a hacer el repechaje, pero no en él”.

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