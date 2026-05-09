Belgrano le ganó a Talleres, se quedó con un clásico histórico y se metió en cuartos del Apertura

El Pirata se impuso por 1 a 0 ante la T en el Estadio Mario Alberto Kempes, por los octavos de final del campeonato.

Hoy 18:06

Belgrano festejó a lo grande en el clásico cordobés. En el Estadio Mario Alberto Kempes, el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski derrotó 1-0 a Talleres y se metió en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

El único gol de la tarde llegó en el arranque del segundo tiempo y tuvo una definición espectacular. González Metilli sacó un potente remate que dejó sin chances a Guido Herrera, luego de una brillante asistencia de taco de Lucas Passerini, en una jugada que desató la locura de todo el pueblo pirata.

Tras el gol, Talleres salió decidido a buscar el empate y tuvo varias oportunidades para igualar el encuentro. Augusto Schott se encontró con una gran respuesta de Ignacio Cardozo, mientras que Valentín Depietri probó en dos ocasiones con remates que pasaron muy cerca del arco.

El panorama para la “T” se complicó aún más a los 30 minutos del complemento, cuando el paraguayo Maidana vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez jugadores. A partir de ahí, Belgrano aprovechó los espacios y generó varias contras peligrosas, aunque no pudo liquidar el partido por las intervenciones de Herrera.

Sobre el final se vivió un clima caliente dentro del campo de juego. Tras un cruce entre Guido Herrera y Lucas Passerini, ambos futbolistas terminaron expulsados en medio de empujones y discusiones, en una muestra de toda la tensión que tuvo el clásico cordobés.

Con este triunfazo, Belgrano avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 y ahora espera por el ganador del cruce entre Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe, que se enfrentarán este sábado desde las 21:30 horas en el Estadio Bautista Gargantini.