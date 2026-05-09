El evento GoKu No Hi se reprograma por mal tiempo en Jujuy

El evento GoKu No Hi, organizado por la Asociación Japonesa de Jujuy, ha sido reprogramado por condiciones climáticas adversas que afectan la realización de la actividad en la Plaza de los Inmigrantes.

Hoy 19:36

El evento GoKu No Hi, que se había planeado para este fin de semana en la Plaza de los Inmigrantes, ha sido reprogramado debido a las condiciones climáticas desfavorables que afectan a la provincia de Jujuy. Esta actividad es organizada por la Asociación Japonesa de Jujuy en conmemoración de los 40 años de Dragon Ball.

Según los organizadores, la decisión de suspender el evento fue tomada en consideración de la seguridad de todos los participantes y asistentes. Las condiciones meteorológicas actuales no permiten la realización de actividades al aire libre de forma segura.

Los organizadores han comunicado que el evento se llevará a cabo en una fecha futura, la cual será anunciada próximamente. Se espera que la nueva fecha sea durante este mes, en cuanto las condiciones climáticas mejoren.

La comunidad está invitada a permanecer atenta a las actualizaciones en las redes sociales de la Asociación Japonesa de Jujuy para conocer todos los detalles sobre la nueva programación del evento.

La actividad cuenta con una gran relevancia cultural y social, y su suspensión ha generado expectación entre los aficionados de Dragon Ball y la cultura japonesa en Jujuy.

La Asociación Japonesa de Jujuy se compromete a ofrecer un evento memorable que rinda homenaje a esta emblemática serie, y confía en que la nueva fecha sea bien recibida por la comunidad.