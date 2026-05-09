“Somos una ciudad que recibe con el corazón”: Paula Cánepa abrió la Temporada Turística 2026

La intendenta encabezó el lanzamiento oficial en Las Termas y destacó el esfuerzo de los termeños, el trabajo conjunto con el sector privado y las obras que impulsan el crecimiento turístico de la ciudad.

Hoy 21:07

Con un emotivo mensaje cargado de recuerdos personales, agradecimientos y expectativas, quedó oficialmente inaugurada la Temporada Turística 2026 en Termas de Río Hondo.

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El acto fue encabezado por la intendenta Paula Cánepa, quien dio la bienvenida a autoridades provinciales, funcionarios, representantes de instituciones, vecinos y turistas que participaron de la ceremonia.

“Hoy no estamos simplemente dando inicio a una nueva temporada, sino renovando una esperanza compartida. La esperanza de una ciudad que, a pesar de las dificultades, nunca deja de levantarse, de recibir y de seguir soñando en grande”, expresó la jefa comunal durante su discurso.

En otro tramo de sus palabras, destacó la identidad turística y humana de la ciudad: “Termas de Río Hondo no es solo un destino, es un lugar que se siente. Es el calor de nuestras aguas y también el calor de su gente”.

Cánepa recordó además su vínculo familiar con la actividad hotelera y gastronómica, remarcando que el turismo forma parte de su historia personal. “Yo nací y crecí en un hotel donde mi familia trabajaba arduamente para recibir a la gente y brindarle el mejor servicio. Mi padre, que vino desde una tierra muy lejana, apostó por esta ciudad y fue uno de los precursores de la hotelería y la gastronomía”, señaló.

Asimismo, resaltó el compromiso de los trabajadores del sector turístico y comercial, especialmente en un contexto económico complejo. “Vivimos tiempos difíciles para el turismo y para la actividad económica, pero si algo ha demostrado nuestra ciudad es que siempre redobla esfuerzos”, afirmó.

Durante su mensaje también agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó las obras de infraestructura que se ejecutan en la ciudad, entre ellas la futura terminal y la esperada autovía que unirá Termas de Río Hondo con la capital santiagueña.

Finalmente, la intendenta dedicó unas palabras a los vecinos y trabajadores locales: “El turismo no son solo números, son recuerdos e historias. Hoy abrimos una nueva oportunidad para seguir creciendo y reafirmar que somos una ciudad que siempre recibe con el corazón”.