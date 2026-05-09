"Colorado el 21" fue la primera bola de la temporada 2026 en Las Termas de Río Hondo

El gobernador Elías Suárez encabezó el tradicional acto, acompañado por autoridades provinciales y municipales.

Hoy 21:25

Este sábado 9 de mayo se realizó el lanzamiento de la primera bola en la ruleta de Casinos del Sol, en el marco de la apertura oficial de la temporada turística invernal 2026 en Las Termas de Río Hondo.

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La ceremonia estuvo encabezada por el gobernador Elías Suárez, quien lanzó la bola que terminó cayendo en el número "Colorado el 21", marcando así el comienzo simbólico de una nueva temporada.

Además del primer mandatario provincial, estuvieron presentes el senador nacional Gerardo Zamora, la intendenta Paula Cánepa, el jefe de Gabinete Víctor Araujo, el secretario de Turismo Nelson Bravo y el empresario Lic. Gustavo Ick, acompañado por el empresario español Antonio Cabo Lobo. También, formó parte del evento la conductora y modelo santiagueña Pamela David.

El lanzamiento de la bola coronó el acto central que se realizó en la explanada de Casinos del Sol, ante la presencia de vecinos, turistas y medios locales que acompañaron el inicio oficial de la temporada.

La velada continuará con un mega espectáculo musical en el que se destaca la presencia, después de años de actuar en tierras santiagueñas, del grupo Los Abuelos de la Nada, además de los santiagueños Mario Álvarez Quiroga, Facundo Domínguez, Octavio Muratore y el grupo Nuevo Canto.