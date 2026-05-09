“Mi hijo estaba sano”: el papá de Ángel rechazó el nuevo informe médico

El informe reciente atribuyó la muerte del nene a una neumonía, pero la familia rechazó esa conclusión y apuntó contra las contradicciones en la causa.

Hoy 21:54

Una nueva pericia podría cambiar el rumbo de la causa por la muerte de Ángel, el nene de Comodoro Rivadavia cuyo padre acusa a la madre de haberlo golpeado hasta matarlo. El reciente informe señala que el menor murió por una neumonía y descarta que los golpes hayan sido la causa del fallecimiento. Para Luis López, el padre, esa pericia es falsa.

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“Eso es mentira, para nosotros es falso. Yo tengo todos los estudios de mi hijo y jamás tuvo ningún problema respiratorio ni ninguna enfermedad”, dijo López.

El caso tiene un antecedente que complica aún más el panorama. Una pericia anterior había señalado alrededor de 22 golpes en la cabeza y hematomas en el cráneo del nene. Ahora, un nuevo informe niega esas conclusiones y atribuye la muerte a una enfermedad respiratoria.

La segunda pericia se difundió días después de que López presentara una denuncia penal contra la psicóloga Jennifer Leiva y un juez vinculados a la causa. “El miércoles yo había hecho una denuncia penal contra la psicóloga y el juez, y aparecieron estas supuestamente nuevas evidencias. Esto es todo falso. Ellos quieren cubrir a estos corruptos que hay acá en Comodoro”, afirmó.

La última vez que Luis López vio a su hijo fue el 9 de marzo. Ese encuentro quedó registrado en un video que el propio padre difundió y que generó conmoción en las redes sociales. En las imágenes, Ángel se ve en mal estado físico, aunque sin signos de enfermedad respiratoria.

“Mi hijo estaba sano, normal del pecho. Sí se le veía mal cuidado, desnutrido, con rasguños y golpecitos en la cara y en el cuerpo. Denuncié eso y no me hicieron caso, ni con el video ni con la denuncia que hice en Protecciones”, señaló López.

El 6 de abril, estudios médicos realizados sobre el menor también descartaban problemas pulmonares o signos de enfermedad. “No tenía ningún signo de enfermedad en el cuerpo”, remarcó el padre.

López también mencionó que la propia hija de González —la pareja de la madre de Ángel— habría dado testimonio sobre los maltratos. “Cuando ella estaba de vacaciones acá, ellos le pegaban y maltrataban a Ángel. Su propia hija testiguó eso”, aseguró.

El abogado del padre le comunicó que no incorporarán la nueva pericia como prueba. “Me dijo que íbamos a seguir, que esto no lo vamos a tomar como evidencia. Yo tengo todos los estudios médicos de mi hijo que prueban que jamás tuvo esta enfermedad”, explicó López.

La Fiscalía no se ha contactado con él desde que se conoció el nuevo informe. Y López desconfía de la Justicia de Comodoro. “Tenía un poco de confianza, pero como están queriendo encubrir a todos estos corruptos, ya no confío en nadie. Esto es un asesinato, a mi hijo lo mataron. No voy a parar hasta que todos caigan”.