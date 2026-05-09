En vivo: una multitud disfruta del show en la explanada de Casinos del Sol

Tras la apertura oficial de la Temporada Turística 2026 de Las Termas de Río Hondo, vecinos y turistas son partes de un gran espectáculo.

Hoy 21:40

Las Termas de Río Hondo, el destino turístico termal por excelencia, se preparó con enormes expectativas para la inauguración de la Temporada Turística 2026 que tuvo lugar esta noche, a partir de las 20, en las escalinatas de Casinos del Sol, frente a la plaza San Martín, donde se desarrolló el acto oficial donde quedó inaugurada la temporada de invierno 2026.

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El acto protocolar contó con la presencia de las máximas autoridades provinciales y municipales, además de representantes de instituciones intermedias entre hoteleros, gastronómicos y comerciantes quienes serán los protagonistas apuntando con esfuerzo a proyectar una nueva temporada turística que requerirá del esfuerzo compartido entre el Estado y el sector privado.

En el espectáculo musical se destaca la presencia, después de años de actuar en tierras santiagueñas, del grupo Los Abuelos de la Nada, además de los santiagueños Mario Álvarez Quiroga, Facundo Domínguez, Octavio Muratore y el grupo Nuevo Canto.