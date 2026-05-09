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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 MAY 2026 | 11º
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En vivo: Independiente Rivadavia choca ante Unión de Santa Fe en busca de los cuartos del Apertura

La Lepra mendocina atraviesa el mejor momento de su historia y llega entonada tras clasificar a octavos de la Copa Libertadores. El Tatengue, en cambio, se metió en playoffs gracias a otros resultados y quiere dar el golpe en Mendoza.

Hoy 21:30

Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe se enfrentarán este sábado desde las 21:30 horas en el Estadio Bautista Gargantini, por los octavos de final del Torneo Apertura. El ganador avanzará a cuartos, donde se medirá frente al vencedor del clásico entre Talleres de Córdoba y Belgrano de Córdoba.

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