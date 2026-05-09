En vivo: Boca recibe a Huracán en La Bombonera por un lugar en cuartos del Torneo Apertura

Boca Juniors recibirá este sábado desde las 19.00 horas a Huracán en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Apertura. El encuentro será dirigido por Pablo Echavarría y definirá a uno de los clasificados a la próxima instancia del certamen.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2