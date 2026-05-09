En vivo: Las Termas de Río Hondo inaugura la temporada turística 2026

La ceremonia principal contará con la presencia de autoridades provinciales y municipales. Frente a Casinos del Sol, turistas y vecinos podrán disfrutar de un espectáculo que tiene como número central a "Los Abuelos de la Nada".

Hoy 20:12

Las Termas de Río Hondo, el destino turístico termal por excelencia, se prepara con enormes expectativas para la inauguración de la Temporada Turística 2026 que tendrá lugar esta noche, a partir de las 20, en las escalinatas de Casinos del Sol, frente a la plaza San Martín, donde se desarrollará el acto oficial donde quedará inaugurada la temporada de invierno 2026.

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El acto protocolar contará con la presencia de las máximas autoridades provinciales y municipales, además de representantes de instituciones intermedias entre hoteleros, gastronómicos y comerciantes quienes serán los protagonistas apuntando con esfuerzo a proyectar una nueva temporada turística que requerirá del esfuerzo compartido entre el Estado y el sector privado.

Como es una tradición, se bendecirán las aguas termales y el gobernador Elías Suárez y la intendente municipal de Las Termas de Río Hondo, Paula Cánepa, brindarán sus discursos.

Primera bola en Casino del Sol

Cabe destacar que luego del acto formal y como es tradicional, se lanzará la primera bola en los salones de juego de Casinos del Sol que estará a cargo del gobernador y la intendente, acompañados por el senador nacional Gerardo Zamora y el diputado nacional Jorge Mukdise.

Este fin de semana, la ciudad termal suma el atractivo de la presencia del Turismo Carretera y el Turismo Pista, que correrán la quinta fecha en el circuito del autódromo internacional Termas de Río Hondo.

En el espectáculo musical se destaca la presencia, después de años de actuar en tierras santiagueñas, del grupo Los Abuelos de la Nada, además de los santiagueños Mario Álvarez Quiroga, Facundo Domínguez, Octavio Muratore y el grupo Nuevo Canto.