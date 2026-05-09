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“Por fin chu... la correcta”: la frase de Sabrina Rojas que sorprendió al hablar de José Chatruc

La conductora se refirió a su nueva relación y una frase subida de tono despertó todo tipo de interpretaciones.

Hoy 19:50

Sabrina Rojas volvió a quedar en el centro de la atención tras lanzar una frase picante sobre su presente amoroso con José Chatruc, que muchos interpretaron como una indirecta para sus exparejas, Luciano Castro y El Tucu López.

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La conductora habló del tema durante una charla con Ángel de Brito en Bondi Live, donde comparó su actual relación con sus vínculos anteriores y lanzó una frase que generó risas y una fuerte repercusión: “Por fin chu... la correcta. Yo siempre estuve con novios que eran cero espléndidos, pero este es espléndido total, al fin”.

La charla surgió cuando Sabrina recordó una reunión que organizó junto a Natalie Weber y Martín Salwe para celebrar su nuevo desafío laboral. El encuentro se realizó en la casa de su actual pareja, donde compartieron una noche entre amigos.

“Comimos asado, no lo hizo Pepe, pero él cocina muy bien. Lo hizo una persona que contrató él, viste que él es muy espléndido”, contó Sabrina, destacando el perfil generoso del exfutbolista como anfitrión y dejando entrever que en sus relaciones pasadas no vivió este tipo de agasajos y detalles.

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