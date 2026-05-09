“Por fin chu... la correcta”: la frase de Sabrina Rojas que sorprendió al hablar de José Chatruc

La conductora se refirió a su nueva relación y una frase subida de tono despertó todo tipo de interpretaciones.

Hoy 19:50

Sabrina Rojas volvió a quedar en el centro de la atención tras lanzar una frase picante sobre su presente amoroso con José Chatruc, que muchos interpretaron como una indirecta para sus exparejas, Luciano Castro y El Tucu López.

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La conductora habló del tema durante una charla con Ángel de Brito en Bondi Live, donde comparó su actual relación con sus vínculos anteriores y lanzó una frase que generó risas y una fuerte repercusión: “Por fin chu... la correcta. Yo siempre estuve con novios que eran cero espléndidos, pero este es espléndido total, al fin”.